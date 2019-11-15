İzmir’e süper müjde

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zmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı ile Göztepe'nin stadı olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde dün dev bir zirve gerçekleştirildi. AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na milletvekilleri Hamza Dağ, Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı eşlik etti. Binali Yıldırım, "İzmir takımları cumhuriyetten önce kurulan takımlardır. Süper Lig'de Göztepe'nin olması bizi mutlu ediyor. Ayrıca Mehmet Sepil'i de Kulüpler Birliği başkanlığından dolayı kutluyorum"
dedi.
TÜM KENTİMİZE HAYIRLI OLSUN
Bakan Kasapoğlu ise konuşmasında, "Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, Alsancak Stadı'nın ardından Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin son durumu hakkında bilgi aldığını belirterek, "Gerek Göztepe gerek diğer takımlarımız çok şanslılar. Edindiğimiz gözlemler, statların inşaatının hızlı bir şekilde ilerlediği ve sona yaklaşıldığı. Bu anlamda İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun diyorum"
ifadelerini kullandı.
GÖZTEPE, İZMİRLİLERİ MUTLU EDİYOR
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da daha sonra söz alarak Göztepe'nin önce Süper Lig'e, şimdi de evine döndüğüne dikkati çekti. Karşıyaka ve Atatürk stadyumlarıyla ilgili konularda da çalışma yapılacağını kaydeden Yıldırım, "Geçmişte büyük başarılara imza atmışlardır. Bugün süper şehir İzmir'in Süper Lig'de temsilcisinin Göztepe olması biz İzmirlileri ziyadesiyle mutlu ediyor. Başkana, futbolculara teşekkür ediyoruz"
ifadelerini kullandı.