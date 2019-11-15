İzmir’e süper müjde

GÖZTEPE

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zmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı ile Göztepe'nin stadı olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde dün dev bir zirve gerçekleştirildi. AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na milletvekilleri Hamza Dağ, Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı eşlik etti. Binali Yıldırım,dedi.Bakan Kasapoğlu ise konuşmasında, "Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, Alsancak Stadı'nın ardından Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin son durumu hakkında bilgi aldığını belirterek,ifadelerini kullandı.AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da daha sonra söz alarak Göztepe'nin önce Süper Lig'e, şimdi de evine döndüğüne dikkati çekti. Karşıyaka ve Atatürk stadyumlarıyla ilgili konularda da çalışma yapılacağını kaydeden Yıldırım,ifadelerini kullandı.