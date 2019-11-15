Kaf Kaf’a Altay desteği

SOYLU'YU

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta Fethiyespor'la oynayacağı zirve yarışını yakından ilgilendiren maçın arifesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahası kış öncesi periyodik bakıma giren Karşıyaka'ya ezeli rakiplerinden Altay'dan destek geldi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeşil-kırmızılı ekibe kulübün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin kapısını açtı.Yıllarca İzmir'i Süper Lig, 1.Lig ve 2. Lig'de birlikte temsil ettikten sonra son 2 yıldır farklı liglerde yer alan iki ekibin arasında 2016-17 sezonunda dostluk köprüleri atılmıştı.Geçen sezon da Altaylılar, Karşıyaka'nın 3. Lig'deki Play-Off mücadelesinde tribünde yer aldı. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karşıyaka'nın Europe Cup'ta maçına gelince "Büyük Altay" tezahüratları yapılmıştı.Karşıyaka, 2008 yılında Bandırma'da oynanan Banvitspor-Pınar Karşıyaka maçına giderken öldürülen Özgür Soylu'yu unutmadı. Soylu'nun 11. ölüm yıldönümü olan yarın oynanacak Pınar Karşıyaka-G.Saray Doğa Sigorta karşılaşmasında tüm Karşıyaka taraftarları maça siyah tişörtle gelirken yönetim biletlerin 10 TL'sini Soylu'nun ailesine verecek.