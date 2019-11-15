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fiziksel ve ruhsal tazelenmenin kapılarını açıyor

Çiğli’de hizmet veren ’nin sahibi Devrim Dicle Seviğ: Yoga, kişiye hem fiziksel hem de bilişsel kazanımlar sağlıyor

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Kaman Life fiziksel ve ruhsal tazelenmenin kapılarını açıyor
GÜNLÜK yaşamın getirdiği fiziksel ve ruhsal yorgunluk, vücutta tahribata neden oluyor. Yoganın vücudu tazelendiğini belirten Kaman Life'nin kurucusu Devrim Dicle Seviğ, fiziksel zindelik ve vücut direncini artırmasının yanı sıra kişinin kendi iç huzurunu ve gerçek potansiyelini ortaya çıkardığını dile getirdi.

MENTAL FAYDA
Kaman Life'ta alanında deneyimli 3 eğitmenle birlikte çalıştıklarını kaydeden Devrim Dicle Seviğ "Burada yoga, pilates ve life kinetik alanında eğitimler veriyoruz. Birey ve gruplara yönelik temel yoga, çocuk yogası, hamile yogası, vinyasa yoga, hatha yoga dersleri veriyoruz. Ayrıca, genel vücut sağlığını iyileştirmek için oluşturulan bir egzersiz sistemi olan pilates konusunda da eğitimlerimiz sürüyor. Bir diğer önemli eğitimimiz de Life Kinetik. Almanya'da başlayan ve dünyaya yayılan bir akım bu. Gelişim çağındaki çocuklar kadar yetişkinlerde de uygulanıyor ve çok başarılı sonuçlar veriyor. Hem beyni çalıştırıyor, hem de odaklanma, denge ve koordinasyon, hatırlama, anlayarak hızlı okuma gibi kazanımlar sunuyor. Sınav dönemindeki çocuklara, genç ve çalışan yetişkinlere mental faydalar sağlıyor" diye konuştu.

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Kaman Life fiziksel ve ruhsal tazelenmenin kapılarını açıyor
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