Kaman Life fiziksel ve ruhsal tazelenmenin kapılarını açıyor

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yaşamın getirdiğifiziksel veruhsal yorgunluk,vücuttatahribata nedenoluyor. Yoganınvücudu tazelendiğinibelirtenKaman Life'ninkurucusu DevrimDicle Seviğ,fiziksel zindelikve vücutdirencini artırmasının yanı sıra kişininkendi iç huzurunu ve gerçek potansiyeliniortaya çıkardığını dile getirdi.Kaman Life'ta alanında deneyimli 3 eğitmenle birlikte çalıştıklarını kaydeden Devrim Dicle Seviğ "Burada yoga, pilates ve life kinetik alanında eğitimler veriyoruz. Birey ve gruplara yönelik temel yoga, çocuk yogası, hamile yogası, vinyasa yoga, hatha yoga dersleri veriyoruz. Ayrıca, genel vücut sağlığını iyileştirmek için oluşturulan bir egzersiz sistemi olan pilates konusunda da eğitimlerimiz sürüyor. Bir diğer önemli eğitimimiz de Life Kinetik. Almanya'da başlayan ve dünyaya yayılan bir akım bu. Gelişim çağındaki çocuklar kadar yetişkinlerde de uygulanıyor ve çok başarılı sonuçlar veriyor. Hem beyni çalıştırıyor, hem de odaklanma, denge ve koordinasyon, hatırlama, anlayarak hızlı okuma gibi kazanımlar sunuyor. Sınav dönemindeki çocuklara, genç ve çalışan yetişkinlere mental faydalar sağlıyor" diye konuştu.