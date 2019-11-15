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Kasım tatili turizmi hareketlendirdi

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Kasım tatili turizmi hareketlendirdi
OKULLARDAKI ilk ara tatil bugün başlıyor. Milyonlarca öğrenci 1 hafta tatil yapacak ve 25 Kasım Pazartesi okula dönecek. Tatil nedeniyle otel rezervasyonlarında hareketliliğin başladığını anlatan TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, hem okul turları hem de çocuklarıyla tatile çıkmak isteyen veliler nedeniyle sektörde canlılık yaşandığını ifade etti. Mevsim koşullarının da turizmi olumlu etkilediğine dikkat çeken Gencer, "Kasım ayında ilk kez tatil yapılması bizim için olumlu. Rezervasyonlarda yüzde yüz olmasa da yüzde 40 ile yüzde 50 artış olacak. Nisan tatilinde turizmciler daha organize olacaklar. Tur satışları, okul turları ve oda satışlarının daha iyi planlanarak artacağını umuyorum" dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise, her yıl olduğu gibi bir beklenti içine girdiklerini ancak beklenen rezervasyon yoğunluğunun son birkaç günde başladığını kaydetti.
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Kasım tatili turizmi hareketlendirdi
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