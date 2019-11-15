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‘Keşke maçı kazanmasaydık’

Giriş Tarihi: 15.11.2019
‘Keşke maçı kazanmasaydık’
Sezon başında Ekol Göz Menemenspor'da göreve gelen teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun 5'inci hafta sonunda istifa etmesinin ardından dümene geçen Cenk Laleci, kendisine güvenen yönetimi mahcup etmedi. Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk, menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yapan genç çalıştırıcı teknik patron olarak da sınıfı geçti. Sezon başından bu yana futbolcularla beraber olduğunu belirten teknik direktör Laleci, "Takımda bazı kopukluklar vardı. O bağlantıları iyi yapmaya çalıştım ve iyi yaptığımı düşünüyorum. Hepsi karakterli oyuncular, sadece bağlantıları yoktu. Şimdi hepsi kardeş gibi oldular. Birbirleri için mücadele ediyorlar. Her hafta galip gelmek için bir sebep çıkarıyorlar. Ümraniyespor maçını annesi vefat eden Mustafa için kazandılar. Keşke hayatta olsaydı da biz kazanmasaydık. İstanbulspor galibiyetini de sakat olan Mustafa'ya hediye ettiler. Birbirlerine sımsıkı sarıldılar" diye konuştu.
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