Masse 360 sektöre damga vuracak

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uzun yıllar farklı sektörlerde çalışan girişimci işadamı ve gayrimenkul danışmanı Seyhun Acar, Masse 360 ile gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bayraklı Park Office'de düzenlenen açılışta konuşan Seyhun Acar, Masse 360 ile birlikte gayrimenkulün tüm unsurlarını tek çatı altında sektörün hizmetine sunduklarını belirtti. Acar, "Müteahhit firmalara daire satışı, satış ofisi kurma, bina yönetimi, sigorta, evden eve taşımacılık gibi zincirleme birbirine bağlı hizmetleri tek noktadan sunabiliyoruz" diye konuştu.