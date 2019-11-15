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Pınar Karşıyaka farkını gösterdi

Türkiye’de lider olan Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup E Grubu’nda da üst üste üçüncü kez galip gelerek grubunda zirveyi ele geçirmeyi başardı

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Pınar Karşıyaka farkını gösterdi
ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı. Süper Lig'den sonra İzmir'e lider gelen rakibinden koltuğu alıp Avrupa'da da liderliği tek başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedeflediği Europe Cup'ın en iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı.

2. TUR BİLETİ ÇOK YAKIN
Yeşil-kırmızılı basketbolcular ezici galibiyetin ardından liderliği salonu tribünleri tek tek gezerek taraftarlarıyla kutladı. Europe Cup E Grubu'nda çıktığı 4 kanşılaşmada aldığı 3 galibiyetle zirvenin sahibi olan Kaf-Kaf, haftaya Groningen'i Hollanda deplasmanında mağlup ederse takdirde ikinci turu garantileyecek.
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Pınar Karşıyaka farkını gösterdi
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