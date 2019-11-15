Rektör Budak: Şevval’la gurur duyuyoruz

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BOSNA Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Ege Üniversitesi (EÜ) Gençlik ve Spor Kulübü Özel Sporcular Yüzme Şubesi'nin milli sporcusu Şevval Tekin, annesi ve antrenörü ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'la görüştü. Genç sporcunun Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyen Rektör Budak, sporculara desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Küçük yaştan beri Ege Üniversitesi bünyesinde spor yapan özel sporcu Tekin'in elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu kaydeden Budak, "Sporcularımıza her türlü desteği veriyoruz. Yeter ki Türk Bayrağını şampiyonalarda dalgalandırmaya devam etsinler" dedi. Turnuva hazırlıklarının 11 aylık bir süreci kapsadığına değinen antrenör Anıl Şen ise, "Şevval madalya almaya çok hevesliydi. İlk gün 2 son gün de 1 madalya alarak ülkemize döndük" dedi.