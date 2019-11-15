Seferihisar’da turuncu hasat

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in mandalina üretiminde önemli merkezlerinden olan Seferihisar ilçesinde, üreticiler bütün yıl verdikleri emeğin karşılığını almaya başladı. İşçisinden üreticisine kadar birçok insanın ekmek kapısı olan mandalinada rekolte düşük olsa da, ürün kalitesi sevindirdi. C vitamini deposu olan mandalina, iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da yoğun talep görüyor. Ürün, en çok Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği Yönetim Kuruşu Başkanı Halil Ak, mandalina az yetiştiği için ürünü satmakta zorlanmayacaklarını ifade etti. Üreticilere 'hayırlı sezon' dileyen Ak, "Bu yıl o zorluk yok. Ürün az olduğu için satış konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerimizin kalitesi çok güzel" dedi. Seferihisar mandalinasının iç pazarda İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova'da satıldığını ifade eden Ak, dış pazarda da önemli bir paya sahip olduklarını söyleyerek, "Mandalinayı Makedonya'ya, Balkan ülkelerinin tümüne ve Ukrayna'ya gönderiyoruz. Ama genelde Balkan ülkelerine gidiyor" dedi.