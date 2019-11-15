Tariş’den sızma zeytinyağı alımı

BUGÜN NELER OLDU

Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2019-2020 kampanya döneminde sızma zeytinyağının kilogram başına alım fiyatını 20 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Ürünün değerini koruyarak üreticiyi mağdur etmemek için çalıştıklarını ifade eden Sürek, bu sezon kooperatif bölgelerinden gelen değerlendirmeler ve dünyada rekolte ve fiyat seviyelerini dikkate alarak bir fiyat belirlediklerini aktardı. Sürek, "Bu fiyatın sadece ortaklarımıza değil tüm üreticilere olumlu yansıması dileğindeyiz" dedi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, geçen sezon sızma zeytinyağının kilogramını 17 liradan almıştı.