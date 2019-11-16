2023’te 500 milyon dolar ciro hedefi

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GELECEĞE yönelik hedef ve stratejilerini önceden kurgulayarak, hedeflerini "Lojistiğin Arkasındaki Güç" sloganına uyacak şekilde lojistik alanında bölgesel güç olma hedefiyle belirleyen Arkas Lojistik, 2023 yılında ikiye katlamayı hedeflediği cirosuyla önemli başarılara imza atmaya hazırlanıyor. 2018 yılını yüzde 15 büyüme ve 250 milyon dolar ciro ile kapatan Arkas Lojistik, 2023'te bu rakamı ikiye katlayarak 500 milyon dolarlık ciroya ulaşacak. Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nda gelecek dönem stratejileri ve hedefleri hakkında bilgi veren Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, "Hedeflerimizi 2023 yılına göre planlıyoruz. 2023 yılında forwarding tarafında 200 bin TEU hacme ulaşırken, demiryolu lojistiğinde özel sektörde Türkiye'de ilk sırayı almak, 81 il ve ilçelerine yurtiçi dağıtım yapabilecek nakliye ağını örmüş olmak istiyoruz" dedi.