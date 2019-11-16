Akhısarspor’a sakatlık şoku

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'deki şampiyon adayı Akhisarspor'da Erzurumspor maçında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen Cikalleshi ve yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan Musa Nizam'ın 3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Cikalleshi, sakatlığına rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçlarının kadrosuna arkadaşlarına moral vermek için katıldı. Milli ara dönüşü Altay maçını kaçıracak ikilinin tedavileri sürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "dedi.