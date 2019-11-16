Bakan’dan İzmir’e tarım OSB müjdesi

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İzmir'de, 'Yarın İçin Hayal Et' ana teması ile bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forum'un son oturumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün önemine değindi. Dikili'de tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağını, burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi yapılacağını açıklayan Pamdemirli, "Ayın 7'sinde imzaladım. Dikili tarıma dayalı organize sanayi bölgesi hayırlı uğurlu olsun. Burada 80 bin tonun üzerinde sebze ve meyve üretimi olacak ve 3 bin 500 kişiye de istihdam sağlayacak" dedi.Müjdelerine devam eden Pakdemirli, "Ama 9 ilçede daha tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri kurulmasıyla konusunu da gündemimize aldık. Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay Havzası, Foça, Menemen, Torbalı'da. Bunları hepsini peyderpey inşallah ülkemize kazandırmış olacağız. Bölge olarak da Denizli Sarayköy'de, Aydın Efeler'de, Manisa Alaşehir'de, Balıkesir Edremit'te kurulması konusunda da gayretimiz sürüyor" diye konuştu.Konuşmasında geçen hafta ıspanaktan kaynaklı yaşanan zehirlenmelere atıfta bulunan Pakdemirli, "Her kökün içine Bakanlık olarak bakma şansımız yok. Herkesle belli seviyede eğitimle bu işi götürmemiz lazım. Yabani ottan bir zehirlenme vakası oldu. Gıda güvenliği son derece önemli. İstihdam konularında da çiftçinin yaşı artıyor. 50'li yaşların üzerine çıktık. Genç nesillerin bu işin içinde olması lazım" dedi. Elektrikli traktör konusuna da değinen Pakdemirli, şöyle konuştu: "Tamamen elektrik ile işleyen traktörü 6 aydan kısa bir zamanda bitirdik. 5 saat çalışsa tarlada, normal bir traktörden daha iyi. Seri üretime hazır bir şey var elimizde. Türkiye bu konuda iddialı olabilir mi, olabilir. Seri üretime hazırız. Türkiye bu konuda ihracatçı da olabilir."