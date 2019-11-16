Esila kurtarıcısını arıyor

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Uşak'ta yaşayan Kurt çifti, yaklaşık 3 ay önce 3 yaşındaki kızları Esila'yı yüksek ve düşmeyen ateş ve boğaz enfeksiyonu şikayetiyle İzmir'e getirildi. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan minik Esila'ya yapılan tetkikler sonucunda hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH tanısı konuldu ve ailenin zorlu süreci başladı.Kısa süreli yoğun bakıma alınan, ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Esila, enfeksiyon riskinden korunmak için yaşamını maske takarak sürdürmeye başladı ve doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğine karar verdi.Genetik ikizini arayan Esila için yurdun dört bir yanında donör taraması başlatılırken, Uşak Valiliği tarafından da bağış kampanyası düzenlendi. Kök hücre bağış kampanyasını başlatan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kendisinin de bağışta bulunacağını söyledi. Destekçi olan herkese teşekkür eden baba Ercan Kurt (28), "Kendimiz sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlattık yoğun bir ilgi oldu ve vatandaşlarımız çok duyarlı davrandılar. Uşak Valiliği de kampanya düzenledi. Takip eden ve destekçi olan herkese teşekkür ediyorum. Şuanda Uşak'ta yaşamamıza rağmen haftanın en az 2-3 günü İzmir'e gidip geliyoruz. Herkesi kök hücre donörü olmaya davet ediyorum. Benim kızım da normal çocuklar gibi koşsun oynasın ve çocukluğunu yaşasın istiyorum" dedi. Ev kadını olan anne Çiğdem Kurt (27) ise, "Şuanda da nakil sürecindeyiz ve umarım uygun donör buluruz. Nakil gerçekleşene kadar kemoterapi ve kortizon tedavimiz devam edecek. Tarama sürecimiz başlatıldı ancak bir sonuç yok. Hastalık sürekli kendini yeniliyor. Düşmeyen ateşlerimiz oluyor. Kök hücre şuan için kesin tedavi. Enfeksiyon riskimiz olduğu için evden dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.