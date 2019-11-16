Kıbrıs gazileri madalyalarına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI ve Balıkesirli Kıbrıs gazileri 45 yıl aradan sonra madalyalarını aldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde yapılan törende, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde oturan 157 Kıbrıs Gazisine madalyaları verilirken, hayatta olmayan gazilerin madalyaları da yakınlarına verildi. Törenin sonunda, Edremitli Gazi Ali Çakır kendi yazdığı Kıbrıs şiirini okudu. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Gazilere teşekkür ederken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'da gezilere uzun ömür diledi. Vali Yazıcı, "Gazi, onurlandırılmış askerdir. Canını hiçe sayıp, Kıbrıs'ta gazilik unvanı ile onurlandırılmış güzide topluluk ile beraberiz. Madalyalarını veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Denizli'de ise Vali Hasan Karahan'ın öncülüğünde, 159 gazi ve gazi yakınlarına Milli Mücadele madalyaları ve beratı takdim edildi. Vali Karahan, "Denizli'nin bu vatanseverliği, bu hayırseverliği her zaman bütün Türkiye'ye, bütün Dünya'ya örnek olmuştur. Bugün de bu güzelliği tekrar yaşıyoruz" dedi.