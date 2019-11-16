MaviBahçe dördüncü yaşını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

AÇILDIĞI günden bu yana içinde İzmir olan bir çok farklı etkinliği hayata geçiren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi 4. yaş gününü görkemli bir geceyle kutladı. Gecede MaviBahçe'yi 4 yıllık yolculuğunda yalnız bırakmayan sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür plaketi ve MaviBahçe Ormanı için bağışlanan fidan belgeleri hediye edildi. MaviBahçe Yatırımcısı Dr. Selami Özel, MaviBahçe'nin kültür, eğitim, sanata bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi. Özel, "Mavi- Bahçe bizim için ticari kazanç sağlamanın ötesinde bir anlam ifade ediyor. Aynı duygu ve düşüncelerle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz sizden biriyiz. MaviBahçe'yi sizler için yaptık, doya doya keyfini çıkartın" diye konuştu. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Rauf Tan Polat ise, "MaviBahçe'nin İzmirli olması, İzmir'de olmasından değil. İzmir'in dokusunu, tarzını, değerlerini, anlamını, aşkını ve keyfini taşımasından" diye konuştu.