Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Özdilek arada takviye istıyor

Özdilek arada takviye istıyor

Denizlispor Teknik Direktörü , devre arasında kadro derinliğinin artması için takviye bekliyor

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Özdilek arada takviye istıyor
SÜPER Lig'de kötü günler geçiren Yukatel Denizlispor, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, milli maç arasında takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için özel çalışma programı uyguluyor. Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Süper Lig'deki kötü gidişini sürdüren Denizlispor, bu kez seyircisinin önünde kazanıp, yükselişe geçmek istiyor.

YÖNETİME TRANSFER MESAJI
Teknik patron Mehmet Özdilek, "Sakatlanan veya formsuz olan oyuncularımız var. Mesela İsmail Aissati'nin gözüne top gelmesi ve sonrasında görme sıkıntısı yaşaması, bunun yanında Sackey'nin sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz. Ara dönemde mutlaka iyi alternatif oyuncular alınmalı" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özdilek arada takviye istıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN