Özdilek arada takviye istıyor

SÜPER
Lig'de kötü günler geçiren Yukatel Denizlispor, evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek, milli maç arasında takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için özel çalışma programı uyguluyor.
Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak Süper Lig'deki kötü gidişini sürdüren Denizlispor, bu kez seyircisinin önünde kazanıp, yükselişe geçmek istiyor.
YÖNETİME TRANSFER MESAJI
Teknik patron Mehmet Özdilek, "Sakatlanan veya formsuz olan oyuncularımız var. Mesela İsmail Aissati'nin gözüne top gelmesi ve sonrasında görme sıkıntısı yaşaması, bunun yanında Sackey'nin sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz. Ara dönemde mutlaka iyi alternatif oyuncular alınmalı
"
diye konuştu.