Pınar KSK’nın konuğu G.Saray

ING Basketbol Süper Lig'inde 7'de 6 yaparak lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka bugün taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 17.30'da başlayacak. Avrupa ve ligde liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılı ekibin başantrenörü Ufuk Sarıca, "Galatasaray Doğa Sigorta lig aşamasında gündemimizdeki en önemli maç. Rakibimiz üst sıraları zorlayabilecek gerçekten iyi bir organizasyon takım. Bu sezon önemli galibiyetler aldılar, Fenerbahçe Beko'yu ve Beşiktaş Sompo'yu yendiler, bu onlar için önemli bir galibiyetlerdi. Dolayısıyla bizim için önemli ve zor bir maç ama var olan durumumuzu sürdürüp ileriki günler için avantaj elde etmek istiyoruz"
dedi. Taraftarlara övgü yağdıran Sarıca, "Yine çok güzel bir atmosfer olacaktır, evimizde ailemizin desteğiyle beraber bizim için önemli olan galibiyeti alıp haftayı 2'de 2 yaparak kapatmak istiyoruz
" diye konuştu.