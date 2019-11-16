Pınar KSK’nın konuğu G.Saray

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Lig'inde 7'de 6 yaparak lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka bugün taraftarı önünde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 17.30'da başlayacak. Avrupa ve ligde liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılı ekibin başantrenörü Ufuk Sarıca, "dedi. Taraftarlara övgü yağdıran Sarıca, "" diye konuştu.