Uşak’a Dervişli dopingi

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TARIM ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Uşak iline yaptığı yatırımlara devam ediyor. Türk tarımını dünya ile rekabet edebilir bir konuma getirebilmek için son 17 yılda Uşak'ta 17 baraj 12 gölet inşa edildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "DSİ olarak Uşak ilimizde bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Uşak Eşme Dervişli Barajı'nda gövde dolgusu ve tüm imalatlar bitti. Projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı" dedi. Eşmeli üreticilerin uzun süredir sabırsızlıkla beklediği barajın Eroğlu Deresi üzerine inşa edildiğini ifade eden Aydın, "540 bin metreküp depolama hacmine sahip olan Eşme Dervişli Barajı, 1030 dekar verimli tarım arazisin modern sulama ile tanıştıracak. Bölge çiftçisine 2019 rakamlarıyla yılda ortalama 1 milyon 208 bin lira daha fazla kazandıracak" diye konuştu. Sulama inşaatı da bitirilen "Eşme Dervişli Barajı ve Sulaması" projesinin geçici kabulü yapıldı.