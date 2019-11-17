Altınordu’da yeni Santrfor yolda

GEÇTIĞIMIZ sezonlarda ligin en skorer takımları arasında yer alan Altınordu, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 9 gol atabildi. Keçiörengücü ile birlikte ligin en az gol atan iki takımdan biri olan kırmızı-lacivertliler, maç başına 1 gol ortalaması bile tutturamadı. İlk 11 haftalık süreçte Kemal'in sakatlığı, Yasin'in hazır olmaması ve Fatih'in formsuzluğu nedeniyle gol yollarında sıkıntı çeken Altınordu'da sol kanat Anıl, attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda. Golcü sıkıntısı nedeniyle yönetimin devre arasında santrfor transferi yapmayı planladığı öğrenildi.

U10 TAKIMI 7'DE 7 YAPTI

Altınordu Futbol Okulları'nın U10 takımı ise, abilerinin aksine bu sezon katıldığı 7 özel turnuvayı zirvede tamamlarken, oynadığı 46 maçta; 42 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 7 turnuvada 7 kupa kazanan minik şampiyonlar; sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü.