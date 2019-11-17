Baltok için önemli adım

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALTOK A.Ş. tarafından modern, güvenilir ve ekonomik nitelikli konut projeleri üretmek amacıyla 2016 yılından temeli atılan ve 10 Ekim 2018 tarihinde yapımı durdurulan Yeni Karesi Konutları'nın inşaatı, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile yeniden başlayacak. Konutların 'Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalesi' 16 Aralık'ta Avlu Sergi Salonu'nda, saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Ayrıca proje alanında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yol ve çevre düzenlemelerine, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarına başlandığı duyuruldu.