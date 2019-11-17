Boyalık’tan tanıtım atağı

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yıl boyunca faaliyet gösteren ve hizmet kalitesi ile adından söz ettiren Boyalık Beach Otel, yurtdışında katıldığı fuarlarla Çeşme ve İzmir'i tanıtarak kent turizmine katkı sağlıyor. Bu ay İzmir Valiliği çatısı altında Londra World Market Turizm Fuarı ve Selanik Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı'nda yerini alan Boyalık Beach Otel, fuar ziyaretçilerine İzmir'in güzelliklerini anlatarak, Çeşme'ye davet etti. Boyalık Beach Otel Genel Müdürü Orhan Belge, "Katıldığımız fuarlarda şehrimizi ve otelimizi misafirlerimizin ayağına götürerek onlar üzerinde güzel bir etki bırakıyoruz. İzmir turizmine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.