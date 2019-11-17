Ege’ye yakıştı

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup ortaklığında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Ekonomik Forumu, büyük ilgi gören oturumlar ve konuşmalar ile gerçekleşti. EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil, foruma destek veren sponsorlar, destekçiler, katılımcılar ile birlikte konuşmacılara teşekkür etti. Türkiye'de yerelden kalkınmanın lokomotifi olma imkanlarını bünyesinde barındırdığına inandıkları Ege'yi iki gün boyunca uzmanlarla değerlendirdiklerini söyleyen EGEV Başkanı Susam, bu kapsamda son derece faydalı oturumlar ve beyin fırtınası şeklinde geçen toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

GELENEK HALINE GELDI

Ege Ekonomik Forum'a katılarak birer konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TBMM önceki dönem başkanı Binali Yıldırım'a da özel teşekkür eden Susam, "Merkezi idarenin yerelde kalkınmayı hedefleyen bir foruma üç yıldır katkı koyması, bakan düzeyinde katılım göstermesini değerli buluyoruz. Hem bakanımıza hem de Yıldırım'a teşekkür ederiz" diye konuştu. Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ise, üç yıldır EGEV ortaklığı ile düzenledikleri Ege Ekonomik Forumu'nun artık gelenekselleştiğini ve gündemi önemli ölçüde belirler hale geldiğini ifade ederek, "Bu forumda iki gün boyunca "yarın için hayal et" sloganıyla hem sanayide dönüşümü hem de tarımda kalkınmayı konunun uzmanları ve sektörlerin paydaşları ile değerlendirdik. Buradan çıkan sonuçların başta İzmir ve Ege olmak üzere yerelde kalkınma, sanayide dönüşüm ve tarımda teknoloji kullanımı konusunda adım atmak isteyen bölge ve illere de referans olacaktır diye düşünüyorum. Forum'a katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Ege Ekonomik Forumu'nun "İnovatif Tarım Sponsoru" olan İzmir Ticaret Borsası'nın Genel Sekreteri Erçin Güdücü de Ege Ekonomik Forumu'nu düzenleyen EGEV ve Özgencil Grubu ile katılımcılara teşekkür etti.