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Gelinlik sektörü ’e geliyor

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Gelinlik sektörü İzmir’e geliyor
GELINLIK ve abiye sektörünün dünyadaki öncü şehri İzmir, 22 Kasım'da 30 ülkeden gelecek yüzlerce sektör temsilcisini ağırlayacak. Wedding Style Show Nowember kapsamında Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirilecek olan defilede İzmir'in önde gelen 25 markası 2020 yılı yeni çizgilerini 30 ülkeden gelecek sektör temsilcilerine tanıtacak. Wedding Style Show Nowember'ı düzenleyen İzmirli iş insanı Nalan Oğuz, "22 Kasım tarihinde gelinlik ve abiye sektörünün kalbi İzmir'de atacak. Bu sektörün dünyadaki başkenti tartışmasız İzmir. Bizler de bu gücü ve üretim kapasitesini tüm dünyaya gösterirken hem İzmir hem de ülke ekonomisine bir can suyu vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Koreografisini Rönesans Ajans'ın üstlendiği defilede Türkiye'nin ünlü mankenlerinden Özge Ulusoy, Şebnem Sheffer, Tuba Melis Türk, Simge Tertemiz, Elif Ece Uzun, Ece Begüm Yücetan gibi isimler podyuma çıkacak.
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Gelinlik sektörü İzmir’e geliyor
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