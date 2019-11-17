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İşte özlenen tablo

Ezeli rakipler ve Karşıyaka’nın genç yeteneklerinden dostluk mesajı geldi. Sağlık testinde buluşan 11-12 yaşlarındaki çocukların hocaları, “Hepsi arkadaş, kazanmaktan önce dostluk gelir” dedi...

Giriş Tarihi: 17.11.2019
İşte özlenen tablo

Karşıyaka ve Göztepe'nin U12 futbol takımı oyuncuları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı" bir araya geldi. İki ezeli rakibin altyapı sporcuları, zorlu testler sırasında birbirine destek verdi. Sportif ölçüm için formalarıyla gelen 11 ve 12 yaşlarındaki 32 genç; yetenek güç, hız, dayanıklılık, denge ve esnekliğin ölçüldüğü farklı testlere tabi tutuldu. Genç yetenekler 1,5 saat süren zorlu testlerde birbirini motive etmeyi ihmal etmedi. "SAHADA TAKIM YOK"
15 oyuncusuyla sportif ölçüme katılan Karşıyaka Spor Kulübü U12 Futbol Takımı Antrenörü Hakan Bayraktar, "İlerleyen süreçte tekrar ölçüm yapıldığı zaman yaptığımız antrenmanların çocukların gelişimlerine nasıl etki ettiğini anlayabileceğiz. Bu ölçümlerin ücretsiz ve herkese açık olması çok iyi. Aslında sık sık hazırlık maçları yapıyoruz, lig maçları oynuyoruz; ancak buraya birlikte gelmek çok anlamlı. Sahaya çıktığımızda bizim için Göztepe yok. Orada oynayan sarışın çocuk ya da uzun boylu çocuk var. Hepsi aynı zamanda arkadaşlar" dedi.

"HEPSI FUTBOLCU OLMAYABILIR"
17 oyuncusuyla sportif ölçüme katılan Göztepe Spor Kulübü U11 Futbol Takımı Antrenörü Ahmet Balcı da, futbolcu adayı olmalarına rağmen test sonuçlarına göre farklı branşların da öne çıkabileceğini söyleyerek, "Tüm oyuncularımız futbolcu olmayabilir. Belki bazıları yeteneklerine göre basketbol ya da yüzmeye yönelebilir. Bu yaş grubunda da rekabet var, çocuklar kazanmaya odaklı ama kardeşçe, arkadaşça" yorumunu yaptı.

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İşte özlenen tablo
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