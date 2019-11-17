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Karesi’nin renkleri ön plana çıkıyor

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Karesi’nin renkleri ön plana çıkıyor
BALIKESİR'DE Karesi Belediyesi ilçeye isminin verildiği Karesi Beyliği'nin kurucusu adına yaptırdığı heykel ile kavşak düzenlemesini törenle açtı. Toygar Mahallesi Şehitlik Parkı önüne düzenlenen törende ayrıca Karesi Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi arasında yapılan 'Karesi Kent Kimliği Projesi' protokolü de imzalandı. Her kentin kendine özgü renkleri olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Her kentin bir kimliği olmalı. O kenti diğerlerinden ayıran renkleri var. Biz de ilçemizin bu renklerini ön plana çıkartmak için çalışacağız" dedi.
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Karesi’nin renkleri ön plana çıkıyor
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