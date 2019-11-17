Kimsesizlerin kimsesi oldular

"Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin "Evde Sağlık" ve "Hasta Nakil" birimi 2. yılını doldurdu. 16 Kasım 2017'den bugüne günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen vatandaşların; tanısı konulmuş sağlık sorunlarının ev ortamında planlanan tedavisinin takibi ve uygulamasını yapan birim 2 yılda 10 bin 447 vatandaşın imdadına koştu. Doktor muayenesi, enjeksiyon, serum, pansuman yapma gibi bugüne kadar 263 bin 807 kez hizmet veren Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 19 bin 76 kez de hasta nakli gerçekleştirdi. Sağlık alanının yanında günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını da karşılayan merkez 19 ilçede 18 bin 107 kişinin yüzünü güldürdü.

GÖNÜL BELEDIYECILIĞI

Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin Denizli'nin tamamında çok önemli bir ihtiyaca yanıt vermeye devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, merkezin 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini söyledi. 2 yıldan bu yana Evde Sağlık hizmetiyle Denizlililerin çok önemli bir ihtiyacına yanıt verdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Vatandaşımız bizden ne istiyorsa elimizden geleni yaptık, inşallah yapmaya da devam ediyoruz" dedi. Klasik belediyecilik faaliyetlerinin sürdüğünü ancak bunların yanında gönüllere de dokunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Kapısı çalınmayan, derdi sorulmayan insanımız kalmayacak', anlayışıyla başlattığımız projemizde bugüne kadar on binlerce vatandaşımıza ulaştık" diye konuştu.