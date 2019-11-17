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antrenörü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Milli takım antrenörü hayatını kaybetti
BALIKESİR'DE zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Yürüyüş Milli Takımı Antrenörü 55 yaşındaki Sabahattin Tatar, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 13 Kasım'da Ayvalık ilçesi Murateli Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tatar'ın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Van doğumlu olan Tatar, postacı olarak görev yaptığı dönemde yürüyüşte üst üste Türkiye şampiyonlukları elde etmişti. Daha sonra milli takım antrenörü olarak görev yapmaya başlayan Tatar, son yerel seçimde CHP'den Ayvalık Belediye Meclis Üyesi seçilmişti. Tatar'ın cenazesi dün Ayvalık'ta defnedildi.
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Milli takım antrenörü hayatını kaybetti
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