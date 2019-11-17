Parmak bebek, hayata tutunmayı başardı

BUGÜN NELER OLDU

ilçesinde yaşayan ve iki yıl önce evlenen Yaşar ve Arzum Okyay çifti geçen yıl ağustos ayında çocuklarının olacağını öğrendi. Anne Okyay'ın hamileliğinin 20. haftasında rutin kontroller için gittiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kronik tansiyon hastası olduğu ve plasentasının kalınlaştığı belirlendi. Hamileliliği boyunca hastanede yatan anne, 33. haftada sezaryenle doğum yaptı. Prematüre olarak 980 gram ağırlığında dünyaya gelen Arya bebek, 47 gün boyunca aynı hastanenin yeni doğan kliniğinde tedavi görmeye devam etti. Kuvözdeki tedavilere olumlu yanıt veren bebek, 2 kilograma ulaşmasının ardından taburcu edildi. Evinde de özel bir bakım yapılan bebek, 6. ayda 5 kiloya ulaşarak tedavi olan tüm prematüre bebeklere umut oldu. Anne Arzum Okyay, "Taburcu edildikten sonra bebeğimi göğsüme koydum ve ağladım. Çok zor bir süreçti ama başardık" dedi.