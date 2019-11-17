Pirireis İzmir yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Cemal Bekle, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'yi ziyaret etti. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 'Reis' sınıfı denizaltında faaliyetlerini gerçekleştirme çalışmalarında son aşamaya gelindiğinin müjdesini veren Bekle, denizaltının faaliyetlerin yıl içerisinde tamamlanabilmesinin ardından, teslim yerinin Gölcük olarak belirlenmesi ve sonrasında İzmir'e transfer edilmesinin planlandığını söyledi. Bekle, "Ege Bölgesi'nde denizcilik sektörünün en büyük beklentisi sivil deniz araçlarının bakım ve onarım ihtiyacını karşılayacak tersaneydi, bunu sağlamak büyük bir yatırımın sonucu ve hizmettir" diye konuştu.