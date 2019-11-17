Polisi metrelerce sürükledi

BUGÜN NELER OLDU

kontrol için durdurulan otomobilin sürücüsü, bir anda kaçmaya başlayınca otomobile tutunan trafik polisini metrelerce sürükledi. Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, Hakan K'nın kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüden ehliyet istenmesi üzerine Hakan K, bir anda gaza basarak kaçmak istedi. Hakan K'nın kaçışını engellemek isteyen bir polis memuru da otomobilin kaputuna tutundu. Metrelerce sürüklenen polis, otomobilin yavaşlamasıyla da yola düştü. Hastanede tedavi altına alınan polis memurun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeniden kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen Hakan K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.