Şevval tüm ön yargıları yıktı

BUGÜN NELER OLDU

otizmli milli sporcuŞevval Tekin(19), Bosna Hersek'tedüzenlenenSaraybosna AçıkYüzme Turnuvası'ndan2 altın, 1gümüş madalyaile döndü. Otizmliöğrencilerleilgili kamuoyundaolumsuz bir önyargı oluştuğunadikkat çeken anne Müjgan Tekin,ailelere çocuklarını kimseden gizlememelerigerektiğinihatırlatarak,"Her çocuğunbir yeteneği var.Önemli olan oyeteneği keşfetmek.Bizden çokdaha başarılı veyetenekli o kadarçocuk var, amamaalesef aileleronları gizliyor.Kimse çocuğundanutanmasın.Bizden daha yetenekli Şevval'lervar" dedi.