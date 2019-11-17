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Şevval tüm ön yargıları yıktı

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Şevval tüm ön yargıları yıktı
İZMİR'DE otizmli milli sporcu Şevval Tekin (19), Bosna Hersek'te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası'ndan 2 altın, 1 gümüş madalya ile döndü. Otizmli öğrencilerle ilgili kamuoyunda olumsuz bir ön yargı oluştuğuna dikkat çeken anne Müjgan Tekin, ailelere çocuklarını kimseden gizlememeleri gerektiğini hatırlatarak, "Her çocuğun bir yeteneği var. Önemli olan o yeteneği keşfetmek. Bizden çok daha başarılı ve yetenekli o kadar çocuk var, ama maalesef aileler onları gizliyor. Kimse çocuğundan utanmasın. Bizden daha yetenekli Şevval'ler var" dedi.
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Şevval tüm ön yargıları yıktı
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