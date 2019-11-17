Şevval tüm ön yargıları yıktı

İZMİR'DE
otizmli milli sporcu
Şevval Tekin
(19), Bosna Hersek'te
düzenlenen
Saraybosna Açık
Yüzme Turnuvası'ndan
2 altın, 1
gümüş madalya
ile döndü. Otizmli
öğrencilerle
ilgili kamuoyunda
olumsuz bir ön
yargı oluştuğuna
dikkat çeken anne Müjgan Tekin,
ailelere çocuklarını kimseden gizlememeleri
gerektiğini
hatırlatarak,
"Her çocuğun
bir yeteneği var.
Önemli olan o
yeteneği keşfetmek.
Bizden çok
daha başarılı ve
yetenekli o kadar
çocuk var, ama
maalesef aileler
onları gizliyor.
Kimse çocuğundan
utanmasın.
Bizden daha yetenekli Şevval'ler
var" dedi.