Göztepeli Naim!

BUGÜN NELER OLDU

Kazandığı 3 olimpiyat, 7 büyükler dünya şampiyonluğunun yanı sıra kırdığı 46 dünya rekoruyla tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu edinen,filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck, Göztepe taraftarı...Hollandalı baba ve Türk annenin çocuğu olarak 2000 yılında Amsterdam'da dünyaya gelen Hayat Van Eck, 6 yaşında ailesiyle İzmir'e yerleşti. Narlıdere'de oturan genç aktör, sıkı bir Göztepe taraftarı olarak biliniyor.