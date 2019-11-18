Kaf Kaf tırmanıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, Fethiyeshor'u mağlup etti: 2-0. Son 5 maçında 4, üst üste ise 3 kez galibiyet alan konuk ekip, 9 haftadır da kaybetmiyordu. Kaf Kaf aldığı bu galibiyetle zirve yarışında 'Ben de varım'
dedi. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 65. dakikada Hakan Kuş ve 90'da Özgür attı.
Kaf-Kaf'ın suskun golcüsü Hakan Kuş bu sezon ikinci kez ağları havalandırırken, konuk ekipte Mert Caymaz 51'de kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Bu skorla Karşıyaka 21 puanla 3. sıraya çıkarken, Fethiyespor ise 20 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Karşıyakalı futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.