Kaf Kaf tırmanıyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, Fethiyeshor'u mağlup etti: 2-0. Son 5 maçında 4, üst üste ise 3 kez galibiyet alan konuk ekip, 9 haftadır da kaybetmiyordu. Kaf Kaf aldığı bu galibiyetle zirve yarışındadedi.Kaf-Kaf'ın suskun golcüsü Hakan Kuş bu sezon ikinci kez ağları havalandırırken,Bu skorla Karşıyaka 21 puanla 3. sıraya çıkarken, Fethiyespor ise 20 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Karşıyakalı futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.