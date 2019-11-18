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Minikler kekleriyle Kızılay’a destek oldu

’de anneleriyle birlikte yaptıkları kekleri satan anaokulu öğrencileri, Kek-Sat projesiyle, kazandıkları parayı Kızılay’a verdi

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Minikler kekleriyle Kızılay’a destek oldu
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir anaokulunda okuyan minikler, Kek-Sat isimli proje başlattı. Kızılay'a destek olmak amacıyla bir araya gelen minikler, anneleriyle birlikte yaptıkları kekleri aileleri ile bir AVM'de satışa çıkardı. Yaşları 3 ve 6 arasında değişen minikler, "Minicik kalplerimizle yürüttüğümüz kocaman projemize destek olmak için bir dilim kek almak istemez misiniz?" yazılı pankartlar da hazırladı. İki gün boyunca sattıkları keklerden elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için Kızılay'a aktaran çocukların bu davranışı herkesin takdirini kazandı.

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Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Kek-Sat projesinin 4 yıldır devam ettiğini ifade ederek, "Öğrenci ve velilerin bizlere destek verdiği bir proje kapsamında Bornova'daki alışveriş merkezinde milletimizle, vatandaşlarımızla beraberiz. Buradaki amacımız çocuklarımıza yardımlaşma duygusunu ve karşılıklı paylaşmayı hissettirebilmek. Bu faaliyetlerimizin bir amacı da gençlerimiz ve çocuklarımızda Kızılay bilincinin oluşturulması, ağaç yaşken eğilir misali bu farkındalığı oluşturmak. Çocuklarımıza, evlatlarımıza Kızılay'ın faaliyetlerini anlatmaya çalışıyoruz. Kızılay bilincini oluşturmak adına bu projelerle buradayız. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

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Minikler kekleriyle Kızılay’a destek oldu
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