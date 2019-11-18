Örnek işbirliği meyvesini verdi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) için aynı masada buluştu. 4 kurumun temsilcileri tarafından 20 Kasım 2018 tarihinde imzalanan TDİOSB Kuruluş Protokolü ile başlayan süreç daha bir yılını doldurmadan 7 Kasım itibariyle İzmir Dikili TDİOSB'nin kuruluşu ile sonuçlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjdeyi 3. Ege Ekonomik Forum'unda verdi. Bakan Pakdemirli, Dikili OSB'nin kuruluşu kararını imzaladığını belirterek, projenin İzmir'e hayırlı olmasını diledi. Bakan Pakdemirli ayrıca, Menderes ve diğer ilçelerdeki tarım OSB'leriyle ilgili çalışmaların da yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu işbirliği sayesinde Türkiye'nin en büyük TDİOSB'nin İzmir Dikili'de kurulacağını söyledi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Ortalama 3 bin 500 kişiye iş sağlayarak istihdama katkı sunacak Dikili TDİOSB'nin izmir ve Ege Bölgesi için önemli bir adım olduğunu belirtti. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'deki iş dünyası STK'ları olarak ortak akılla atılan adımların bir bir hayata geçtiğini görmenin, kent adına umut verici olduğunu söyledi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise tarımsal ürün üretimi ve ihracatında lider olan Ege Bölgesinin Tarım OSB'ler ile liderliğini perçinleyeceğine dikkati çekerek, "Dikili TDİ- OSB ve sonrasında Tire ve Menderes'te kurulacak TDİOSB'ler Ege Bölgesinde daha katma değerli tarım ürünleri ihracatına zemin hazırlayacak. Tarım OSB'ler Ege Bölgesi ihracatına ilk aşamada yıllık asgari 1 milyar dolar katkı sağlayacak, sonrasında Ege Bölgesinin tarım ürünleri ihracatın 10 milyar dolara taşınma yolculuğunda lokomotif görevi üstlenecek" diye konuştu. Dikili TDİOSB hakkında; 3 milyon 29 bin 818 metrekare büyüklüğündeki TDİOSB alanında, 1 milyon 800 bin metrekare modern seralar, 280 bin metrekare alanda bu seralarda üretilecek yaş sebze meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleşeceği tesisler yer alacak. Sürdürebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerji ile ısıtılacak modern otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretimini yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sunulması hedefleniyor. Dikili TDİOSB yaklaşık 3 bin 500 kişilik istihdam ile ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.