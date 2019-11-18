Otogarda ara tatil yoğunluğu

BUGÜN NELER OLDU

Okullaraverilen 1 haftalık tatil ile birlikte vatandaşlar otogara akın etti. 15 Kasım tarihinde başlayan ara tatil sonrası hafta sonu öğrenciler ile birlikte aileleri tatili değerlendirmek için deyim yerindeyse yollara düştü. Tatile giden vatandaşlar nedeniyle Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminali, en yoğun günlerinden birini yaşadı. 15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil ile birlikte tatile giren öğrenciler ve aileleri tatil yoluna çıktılar. Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminalinden yolculuğa çıktı. Hafta sonu binlerce kişi terminalden bindiği otobüsler ile farklı şehirlere giderken bir o kadar vatandaşta şehir dışından geldi.