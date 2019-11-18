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Otogarda ara tatil yoğunluğu

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Otogarda ara tatil yoğunluğu
Okullara verilen 1 haftalık tatil ile birlikte vatandaşlar otogara akın etti. 15 Kasım tarihinde başlayan ara tatil sonrası hafta sonu öğrenciler ile birlikte aileleri tatili değerlendirmek için deyim yerindeyse yollara düştü. Tatile giden vatandaşlar nedeniyle Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminali, en yoğun günlerinden birini yaşadı. 15 Kasım'da başlayan ilk ara tatil ile birlikte tatile giren öğrenciler ve aileleri tatil yoluna çıktılar. Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Denizli Şehirler Arası Otobüs Terminalinden yolculuğa çıktı. Hafta sonu binlerce kişi terminalden bindiği otobüsler ile farklı şehirlere giderken bir o kadar vatandaşta şehir dışından geldi.
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Otogarda ara tatil yoğunluğu
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