Özel okulların işleyişiyle çalışmaları konuşuldu

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BUGÜN NELER OLDU

I Koleji, Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği'nin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış toplantısına ev sahipliği yaptı. Ege Bölgesi'nde bulunan birçok Özel Eğitim Kurumu'nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemsettin Ünal'ın katılımıyla gerçekleşti. Özel Okullar'ın işleyişi ve yıl içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili pek çok konunun ele alındığı toplantıda küreselleşen dünyada eğitimin geldiği noktada okul idarelerinin çağa uyum sağlaması için yapması gereken konular ele alındı. Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal, "Yoğun bir gündemle açılışını yaptığımız 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının tüm kurumlarımız için başarılı ve güzel geçmesini diliyorum" diye konuştu.