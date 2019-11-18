Pınar Karşıyaka özgür için ezdi geçti

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NG Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka'da keyifler yerinde… Galatasaray Doğa Sigorta karşısında çok iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen tecrübeli koç, "Sezon başında bu yana sergilemeye çalıştığımız savunma müsabakada fark oluşturdu. Maçın başında özellikle Amath M'Baye ve Yunus Sonsırma'nın hücumdaki performanslarıyla ilk yarıda maçı tamamen kontrolümüz altına aldık"
ifadelerini kullandı. Karşılaşmada taraftarların Özgür Soylu için yaptıkları organizasyona da dikkati çeken Sarıca, şöyle konuştu:
'ÖZGÜR SEMT İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM'
"Çok net bir galibiyet almamız nedeniyle mutluyuz. Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi ve sevgi de bi- zi her geçen gün daha büyük bir takım yapıyor. Son olarak liderliğimizi devam ettirdiğimiz bu haftada taraftarlarımızın Özgür Soylu için yapmış olduğu organizasyona dikkati çekmek istiyorum.
Özgür Soylu hem Karşıyaka semtinin hem de Karşıyaka taraftarının çok değer verdiği bir isim. Özgür Soylu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti takımımla birlikte ona armağan ediyoruz."
'KUPAYI GETİRİN BİZE / GÖTÜRELİM ÖZGÜR'E"
Pınar Karşıyaka'nın bir deplasman maçı için yolda olan taraftarlar Balıkesir'de mola verdikleri sırada pompalı tüfekle öldürülen Özgür Soylu kısa sürede tribünlerin kalbine yerleşti. Özgür'ü unutturmak istemeyen Karşıyaka tribünleri hemen hemen her karşılaşmada, "Kupayı getirin bize, götürelim Özgür'e" diye tezahürat yaparak takımdan iki kulvarda da kupa istiyorlar.
KAF KAF HOLLANDA YOLCUSU
Ligde ilk 8 haftada sadece 1 yenilgisi bulunan ve liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda 5. hafta karşılaşmasında çarşamba günü Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.