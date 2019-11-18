Pınar Karşıyaka özgür için ezdi geçti

BUGÜN NELER OLDU

NG Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka'da keyifler yerinde… Galatasaray Doğa Sigorta karşısında çok iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen tecrübeli koç,ifadelerini kullandı. Karşılaşmada taraftarların Özgür Soylu için yaptıkları organizasyona da dikkati çeken Sarıca, şöyle konuştu:"Çok net bir galibiyet almamız nedeniyle mutluyuz. Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi ve sevgi de bi- zi her geçen gün daha büyük bir takım yapıyor.Özgür Soylu hem Karşıyaka semtinin hem de Karşıyaka taraftarının çok değer verdiği bir isim.Pınar Karşıyaka'nın bir deplasman maçı için yolda olan taraftarlar Balıkesir'de mola verdikleri sırada pompalı tüfekle öldürülen Özgür Soylu kısa sürede tribünlerin kalbine yerleşti. Özgür'ü unutturmak istemeyen Karşıyaka tribünleri hemen hemen her karşılaşmada, "Kupayı getirin bize, götürelim Özgür'e" diye tezahürat yaparak takımdan iki kulvarda da kupa istiyorlar.Ligde ilk 8 haftada sadece 1 yenilgisi bulunan ve liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda 5. hafta karşılaşmasında çarşamba günü Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.