Türkçe öğrenmek için tezgah açıyor

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İsviçre'de öğretmenlik yapan 54 yaşındaki Ursula C., emekli olduktan sonra beyin cerrahı türk eşiyle birlikte İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Türkçe konuşabilmek çeşitli kurslara giden ancak bunun yetersiz kaldığını fark edince pazarda alışveriş yaparken tanışıp arkadaş olduğu çiftçi Sevcan Duyuk'a (40) pazarda yardım etmeye başlayan İsviçreli kadın, haftada bir kurulan Urla Üretici Pazarı'nda tezgah açıyor.Ursula C., "Arkadaşıma burada yardım ediyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum. Sevcan'la kadın pazarında tanıştım, sonra arkadaş olduk. Türkçe öğrenmek için yardım ediyorum. Çok güzel geçiyor günlerimiz. İnsanlarla konuşmalarım ilişkilerim daha iyi oldu. 2 seneden beri buradayım. Eşimle evde Almanca konuşuyoruz. Burada ise Türklerin içinde Türkçe konuşuyorum" diye konuştu. Urla'yı çok sevdiğini, evinin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgilendiğini belirten Ursula C. pazar dilini öğrendiğini belirterek, "Öğrendiğim kelimeler; buyurun, ne istiyorsunuz, kaç kilo istiyorsunuz, teşekkür ederim, iyi günler, gibi kelimeler" ifadelerini kullandı.Ursula'nın önce müşterisi, şimdi arkadaşı olduğunu, onları görenlerin durumu ilginç bulduğunu belirten çiftçi Sevcan Duyuk, "Ürettiğimiz sebzeleri getiriyoruz. Onları satmaya çalışıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Ursula Hanım'ı çok seviyorum. Önce müşterimdi, şimdi arkadaşız. Bize yardımcı oluyor. Türkçeyi öğrenmek için izin istedi ve yanıma geldi. Ben de severek kabul ettim. Birlikte devam ediyoruz. Görenler ilginç buluyor, dikkat çekiyor. Ursula Hanım'ı hem Türkçeyi öğrenmeye çalıştığı için hem çalıştığı için takdir ediyorlar. O burada çok seviliyor, benden fazla çevresi olmaya başladı" dedi. Pazara alışveriş yapmak için gelen mahalle esnafı Ahmet Çınar da, "Ursula başka yerden gelmiş. Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Biz de alışveriş yapıyoruz, konuşuyoruz" yorumunda bulundu.