Altay için fırsat haftası

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, deplasmanda oynayacakları Akhisarspor maçının yeniden çıkış yakalamak için ciddi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Son 3 maçı kaybettiklerini ve şiddetle galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyen teknik direktör Karafırtınalar,diye konuştu. Akhisarspor'un da son üç haftada galip gelemediğini hatırlatan Karafırtınalar,diye konuştu. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım'da yer alan stoper Cenk dışında eksik bulunmuyor.