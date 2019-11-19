Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu

MANISA'DA
kış aylarında sık
tüketilen bitkileri
yetiştiren Kulalı
çiftçiler, erkenci
karnabaharın
hasadına da başladı.
Kula'ya bağlı
Dereköy Mahallesi'nde
10 dönüm
alan üzerinde yaklaşık
27 bin adet
karnabahar yetiştiren çiftçiler Halil Kurt
ve Üzeyir Sümen, erkenci karnabaharın
hasadını yaptı. Tarlada hasat yapan
çiftçileri ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Ziraat Mühendisi
Aytekin Şadan,
çeşitli il ve ilçelere
ihraç edilen karnabahar
ile ilgili çiftçiler
ile görüş alışverişinde
bulundu.
Kula'nın hava ve
toprak yapısı dolayısıyla
kış sebzelerinin
üretimi için
çok uygun olduğunu
ifade eden Başkan
Şadan, "Erkenci karnabaharın merkezi
Kula. Manisa'nın diğer ilçelerine
oranla Kula'da erken ekilen ve erken
hasadı yapılan karnabaharın ülke ihtiyacına
büyük katkı sağlıyor" dedi.