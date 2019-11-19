Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu

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kış aylarında sıktüketilen bitkileriyetiştiren Kulalıçiftçiler, erkencikarnabaharınhasadına da başladı.Kula'ya bağlıDereköy Mahallesi'nde10 dönümalan üzerinde yaklaşık27 bin adetkarnabahar yetiştiren çiftçiler Halil Kurtve Üzeyir Sümen, erkenci karnabaharınhasadını yaptı. Tarlada hasat yapançiftçileri ziyaret eden Esnaf ve SanatkarlarOdası Başkanı Ziraat MühendisiAytekin Şadan,çeşitli il ve ilçelereihraç edilen karnabaharile ilgili çiftçilerile görüş alışverişindebulundu.Kula'nın hava vetoprak yapısı dolayısıylakış sebzelerininüretimi içinçok uygun olduğunuifade eden BaşkanŞadan, "Erkenci karnabaharın merkeziKula. Manisa'nın diğer ilçelerineoranla Kula'da erken ekilen ve erkenhasadı yapılan karnabaharın ülke ihtiyacınabüyük katkı sağlıyor" dedi.