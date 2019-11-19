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Erkenci karnabaharın merkezi oldu

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu
MANISA'DA kış aylarında sık tüketilen bitkileri yetiştiren Kulalı çiftçiler, erkenci karnabaharın hasadına da başladı. Kula'ya bağlı Dereköy Mahallesi'nde 10 dönüm alan üzerinde yaklaşık 27 bin adet karnabahar yetiştiren çiftçiler Halil Kurt ve Üzeyir Sümen, erkenci karnabaharın hasadını yaptı. Tarlada hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, çeşitli il ve ilçelere ihraç edilen karnabahar ile ilgili çiftçiler ile görüş alışverişinde bulundu. Kula'nın hava ve toprak yapısı dolayısıyla kış sebzelerinin üretimi için çok uygun olduğunu ifade eden Başkan Şadan, "Erkenci karnabaharın merkezi Kula. Manisa'nın diğer ilçelerine oranla Kula'da erken ekilen ve erken hasadı yapılan karnabaharın ülke ihtiyacına büyük katkı sağlıyor" dedi.
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Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu
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