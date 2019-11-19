Al sana yerli!

NG Basketbol Süper Ligi'nde 8 maçta 7 galibiyetle sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka'da yabancı oyuncular M'Baye, Morgan, Triche, Taylor ve Kennedy performanslarıyla fark yaratırken, yerli basketbolcular da takıma ciddi şekilde katkı veriyor. Sezon başı yıldız yabancı oyuncuları kadrosuna katarken yerli rotasyonunu da yıllar sonra geniş tutarak ligin en tecrübeli isimleriyle yetenekli gençleri transfer eden Kaf-Kaf, yatırımının karşılığını aldı. A Milli Takım'dan sonra Karşıyaka'nın da kaptanlığını üstlenen yeni transferlerden Semih Erden, ligde 6.1 sayı, 4.8 ribaund, yine ay-yıldızlı takımdan Metecan Birsen, 8.6 sayı, 5.2 ribaund ortalaması yakaladı. Onuralp Bitim 7 sayı, 1.8 ribaundla oynarken son haftaların forma ismi Yunus Sonsırma 4.1 sayı, 3.4 asist, 1.5 ribaund istatistiği tutturdu. Nusret Yıldırım, ligde 4.6 sayı, 2.2 ribaund, 1.1 asist ortalamasıyla oynuyor.

CROCKER DA DÖNECEK

Geçen sezon altyapıya dahil olan 16 yaşındaki Nijerya asıllı Türk yıldız adayı Adem Bona da son maçlarda lig ve FIBA Europe Cup'ta şans buluyor. Karşıyaka'da sakatlığı yüzünden sezon başından bu yana oynayamayan Euroleague patentli yeni transferlerden kısa forvet Tony Crocker, önümüzdeki haftalarda takıma dönecek. Pınar Karşıyaka, E Grubu'nda lider olduğu Europe Cup'ta çarşamba günü Donar Groningen'e 2'nci tur biletini garantilemek için konuk olacak.



- MİNİ GÖRÜŞ - VOLKAN ÜSTÜYILDIZ

PASAPORT DEĞİL YÜREK İŞİ

UFUK Sarıca'nın Pınar Karşıyaka'daki başarısı bütün olarak incelenmeli veya yorumlanmalı. Belki de Avrupa'nın en etkili seyircilerinden birine sahip Karşıyaka... BÖYLE bir atmosferde kurulan doğru kadro ve doğru komutanla başarının gelmesi daha kolay oluyor. Tabi basketbolda sistem çok daha farklı. Normal ligin sonunda play-off'ta günlük performanslar tüm sezonun emeğini alıp götürebiliyor. Ancak doğru kadro yapılanması ile bir çok sorunun üstesinden gelebilirsiniz. UFUK hoca şampiyonluk sezonunda da iyi seçilmiş yabancıları Türk oyuncularla harmanlayıp başarıya ulaşmıştı. Bu sezon da benzerini gerçekleştirmeyi başardı. Sarıca ile kariyerlerinin zirvesine çıkan Erkan Veyseloğlu ve Barış Hersek'in yerine bu sezon Metecan Birsen, Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım ve Onuralp Bitim gibi isimler var. Semih Erden de tecrübesi ile her zaman x faktör olacaktır. Metecan ile Yunus Sonsırma artık ligin tecrübeli isimlerinden. Ancak Onuralp Bitim gerek atletizmi gerekse de basketbol yeteneği ile Sarıca'nın ellerinde kendini geliştirirse Türk basketbolu da çok önemli bir yıldız kazanır. SARICA'NIN Türk oyunculardan verim almasının sırrına gelirsek: Kendi oyunculuk kariyeri belki bunu açıklar. Yaşıtları genç takımda oynarken Efes formasıyla ligde ter döküyordu. Ufuk hoca bu işin pasaportla değil yürekle olacağının en büyük kanıtlarından biridir.