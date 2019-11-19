Kalbı delık olan Ceren şıfa arıyor

DENIZLI'NIN Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde yaşayan Ceren Beler (21), doğuştan kalbi delik olarak dünyaya geldi. Bakkal işleten baba Ali Beler (50) ve evlere temizliğe giderek ailesine ek gelir sağlayan anne Gülperi Beler (48), kızının hastalığına çare bulabilmek için Denizli, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere giderek çözüm aradı. İzmir'de Beler'e 'Vsd Pulmoner' teşhisi konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle akciğeri de az çalışan Beler'in kalbine ameliyatla yapay damar nakli yapıldı.

YARDIM BEKLİYOR

Beler, geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildi. Beler, hastalığı yüzünden ortaokuldan sonra örgün öğretimini bırakmak zorunda kaldı. Nakledilen yapay damarın işlevini kaybetmesi sonucu hastalığı nükseden Beler'in ailesi, kızını tedavi ettirebilmek için farklı şehirlerde birçok hastaneye başvurdu. Ancak tedavisi için bir çözüm bulamadı. Ailesiyle birlikte 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki kiralık evlerinde yaşamını sürdüren Beler, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Açık öğretim lisesine devam eden Beler, sobayla ısındıkları oturma odasındaki masasında ders çalışarak sınavlarına hazırlanıyor. Beler, "21 yıldır kalp hastasıyım. Zamanım kısıtlı. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Evde oturup ölümün kapımı çalmasını istemiyorum" dedi.