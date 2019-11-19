‘Katarakt tedavisinde söz sahibiyiz’

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KAŞKALOĞLUGöz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Türkiye'nin katarakt cerrahisi konusunda önde gelen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Katarakt ve gözlük atma ameliyatlarında Avrupa ve Türkiye'de trifokal lenslerin (halk arasında akıllı lens diye bilinen) kullanıldığına dikkat çeken Asena, Amerika'da göz içi lensleri konusunda FDA kurumunun onay sürecinin uzun olması nedeniyle, hala bir önceki versiyon olan bifokal lenslerin kullanıldığını dile getirdi. Ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulanan femtosaniye lazer yardımlı katarakt ameliyatının, Amerika'daki klinikler arasında giderek yaygınlaştığı bilgisini veren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen lazer tedavilerinden femtosaniye lasik (intralaselasik) yöntemi, tüm dünyada en güvenilir, en başarılı ve en yaygın teknik olmaya devam ediyor" diye konuştu.