Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Konserve bomba gibi patladı

Konserve bomba gibi patladı

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Konserve bomba gibi patladı
İZMIR'IN Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde Fikret Türe, geçtiğimiz cumartesi günü evinin bahçesinde ateş yakarak oturmaya başladı. Sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Cam fasulye konservesinin patlama anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde konservenin patlamasıyla birlikte patlamasıyla panikleyen 3'ü kadın 4 kişinin çevreye kaçıştığı görüldü. Kısa sürekli şok yaşayan 4 kişi cam kavanozun patladığını anlamasıyla birlikte rahat bir nefes alıyor. Öte yandan meydana gelen patlamanın sebebinin ateşe atılan konserve kutusunun genleşmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konserve bomba gibi patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN