Konserve bomba gibi patladı

BUGÜN NELER OLDU

Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde Fikret Türe, geçtiğimiz cumartesi günü evinin bahçesinde ateş yakarak oturmaya başladı. Sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla korku dolu anlar yaşadı. Cam fasulye konservesinin patlama anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde konservenin patlamasıyla birlikte patlamasıyla panikleyen 3'ü kadın 4 kişinin çevreye kaçıştığı görüldü. Kısa sürekli şok yaşayan 4 kişi cam kavanozun patladığını anlamasıyla birlikte rahat bir nefes alıyor. Öte yandan meydana gelen patlamanın sebebinin ateşe atılan konserve kutusunun genleşmesi sonucu yaşandığı öğrenildi.