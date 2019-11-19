Loda mobilya’dan İzmir’e yatırım

Modern mağazacılık prensibiyle hareket eden Loda Mobilya, sektörde 20 yılı geride bıraktı. Türkiye'nin dört bir yanına kalitesini ulaştırmaya devam eden Loda Mobilya, büyüme ve gelişme temelli politikasıyla ilerleyişini sürdürüyor. Hedef büyüten Loda Mobilya, İzmir'deki ikinci mağazasını Şehitler Caddesi'nde açmaya hazırlanıyor. Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak, ülkenin en önemli şehirlerinden olan İzmir'de Loda markasını daha geniş kitlelerle buluşturmayı istediklerini söyleyerek yeni bir yatırıma imza attıklarını söyledi. Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi Can Serçe ve ekibiyle birlikte Şehitler Caddesi'nde yeni bir showroom açacaklarını dile getiren Karaçak, "Her aşaması titizlikle yürütülen çalışmalarımız doğrultusunda İzmir'e yakışacak konsept mağazamızı müşterilerimizle buluşturacak olmanın mutluluğun ve heyecanını yaşıyoruz. Aralık ayı içerisinde yeni bir showroom alanıyla müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile buluşmaya hazırlanıyoruz. Mağazamızda, yatak odalarından yemek odalarına TV ünitelerinden, koltuk gruplarına ve mobilya aksesuarlarına kadar çok geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor" diye konuştu.

GLOBAL ATILIM

Loda'nın yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da beğenildiğini ve talep gördüğünü belirten Davut Karaçak, toplam 15 şube ile hizmet verdiklerini ve bunun 7'sinin yurtdışında olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak yurtdışındaki önemli kentlerde büyümeyi sürdüreceklerini kaydeden Karaçak, "2019 yılında politikamızı istikrarlı büyüme hedefi üzerine konumlandırdık. Bu kapsamda hem yurtiçi, hem de yurtdışında birçok çalışmamız ve yatırımımız oldu. Uluslararası alanda Amerika, İngiltere ve Rusya'da mağaza açmak istiyoruz. Amerika'nın Çin'e uyguladığı yüksek vergi politikası nedeniyle Türkiye olarak daha avantajlı bir konuma yükseldik. 2020 yılında ağırlıklı olarak yurtdışındaki önemli kentlerde büyümemizi sürdüreceğiz. Hedef pazarlardaki varlığımızı güçlendireceğiz" dedi.

BÜYÜMEYE DEVAM

Loda olarak 15 bin metrekarelik bir fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini ve 250'ye varan çalışanları olduğunu dile getiren Davut Karaçak, toplamda 25 bin metrekarelik showroom alanına sahip olduklarını ve bir önceki yıla göre % 12'lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi Can Serçe ise, "Loda olarak hizmet kalitemizi bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bunun için daha çok ürünün sergileneceği bir alanda müşterilerimizi ağırlayacağız. Alsancak mağazamız da hizmet vermeye devam edecek. Loda'nın tasarım kalitesinden aldığımız güçle büyümemizi sürdürüyoruz" dedi.