Menemenspor son 5 haftanın lideri

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulup gözünü üst basamaklara çeviren Ekol Göz Menemenspor, son 5 haftanın en fazla puan toplayan takımı olarak dikkat çekti. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, 5 haftalık periyotta tüm rakiplerini geride bıraktı. İzmir temsilcisinin ardından 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Erzurumspor, ikinci sırayı aldı. İç saha performansına göre düşme hattında, deplasman karnesi göz önüne alındığında zirvede yer alan Menemenspor, bu hafta taraftarı önünde Balıkesirspor'u yenerek Play-Off hattına girmeyi hedefliyor.