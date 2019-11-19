Millet kıraathanesi kitap bağışı istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesi'nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, basta ögrenciler olmak üzere her yas grubundan insanlar tarafından yogun ilgi görüyor. Kaynak Mahallesi'nde hizmet veren kıraathanede ögrenciler, hem vakitlerini güzel degerlendiriyor hem de sınavlara hazırlanıyor. Vatandasların Millet Kıraathanesi'ne yaptıgı kitap bagıslarını, ekipler evden alıp kıraathaneye bırakıyor. Ilgiden memnun olan Yunusemre Belediye Baskanı Dr. Mehmet Çerçi, "Vatandaslarımız da kıraathanemize bagısta bulunarak, gençlerimizin gelecegine katkı sunabilirler. Vatandaslarımız yapacagı kitap bagıslarıyla birçok insanın faydalanmasını saglayacaktır. Emegi geçenlerden Allah razı olsun" dedi.