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kitap bağışı istiyor

Giriş Tarihi: 19.11.2019
Millet kıraathanesi kitap bağışı istiyor
EGE Bölgesi'nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, basta ögrenciler olmak üzere her yas grubundan insanlar tarafından yogun ilgi görüyor. Kaynak Mahallesi'nde hizmet veren kıraathanede ögrenciler, hem vakitlerini güzel degerlendiriyor hem de sınavlara hazırlanıyor. Vatandasların Millet Kıraathanesi'ne yaptıgı kitap bagıslarını, ekipler evden alıp kıraathaneye bırakıyor. Ilgiden memnun olan Yunusemre Belediye Baskanı Dr. Mehmet Çerçi, "Vatandaslarımız da kıraathanemize bagısta bulunarak, gençlerimizin gelecegine katkı sunabilirler. Vatandaslarımız yapacagı kitap bagıslarıyla birçok insanın faydalanmasını saglayacaktır. Emegi geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
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Millet kıraathanesi kitap bağışı istiyor
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