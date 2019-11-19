Öğrencıler üretıp kazanıp bağışladı

BUGÜN NELER OLDU

Özkaya Eğitim Kurumları öğrencileri üretip, kazanıp, bağışlamaya devam ediyor. Daha önce çeşitli okullara engelli sınıfı, kütüphane gibi bağışlarda bulunan öğrenciler yaz boşunca tarımsal ürünlerini yöresel pazarlarda satışa sunarak kazançlarını biriktirdiler. Öğrenciler elde ettikleri gelirle bu defa Güzelbahçe ilçesi Çamlı'daki Mustafa Saadet Alanyalı ilk ve orta okuluna bilişim dersliği için bilgisayar satın alarak armağan ettiler.Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Öğrencilerimiz tarımsal üretim yaparak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Üretmeye mecburuz' direktifini en iyi şekilde uygularken, ürünlerini pazarlamayı ve kazandıkları ile çevrelerine yararlı olmayı öğreniyorlar. Bütün yaz tarımsal üretim yaparak, yöresel pazarlarda satış yaptı. Elde ettikleri geliri de bilişim dersliğine yeni bilgisayarlar satın alarak harcadılar. İyi bir iş yapmanın huzurunu yaşarken, kardeş okul kazandılar. Bir köy okulunu güçlendirmeye çalışan yeni okul müdürü Ali Kılınç ve Müdür Yardımcısı Cemal Önal'a emekleri için teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz ile her zaman yardıma ve desteğe hazırız" dedi. Bilişim sınıfının kurdelasını birlikte kesen öğrencileri, üretmeye, kazanmaya ve bağışlamaya devam edeceklerini dile getirdi.